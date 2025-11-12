Киселев оценил развитие винодельческой отрасли в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская винодельческая отрасль в текущем году находится в качественно иной реальности, чем это было шесть лет назад, до принятия закона о виноградарстве и виноделии, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.