Киселев оценил развитие винодельческой отрасли в России
12.11.2025
2025-11-12T15:28:00+03:00
россия
дмитрий киселев
экономика
россия
Новости
ru-RU
Россия, Дмитрий Киселев, Экономика
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская винодельческая отрасль в текущем году находится в качественно иной реальности, чем это было шесть лет назад, до принятия закона о виноградарстве и виноделии, заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.
"Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - сказал Киселев
.
Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в России" был принят в конце 2019 года, вступил в силу в середине 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит основные понятия и требования к винной продукции и ее производству в РФ
. В числе прочего закон ввел понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.