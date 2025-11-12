Титов рассказал об участии российских виноделов в конкурсе в Сан-Франциско

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско, сообщил спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме.
Это подтвердил и заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Да, старейший и один из самых уважаемых конкурсов в США и в мире тоже. С 1980 года он проходит в Сан-Франциско - International Wine Challenge. И, несмотря на все запреты, нам удалось наши вина не только договориться об их участии, но и туда доставить", - сказал он.
"Ждем до конца ноября, ждем результатов из США, посмотрим, чем удивят нас сотни наших лучших вин", - добавил Майоров.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В Москве пройдет винный саммит стран БРИКС
14 октября, 14:25