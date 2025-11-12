Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны, которое объединит вооруженные силы, правоохранительные органы, государственные учреждения и народные организации в единую систему национальной защиты, об этом он заявил во время встречи с парламентариями, трансляцию которой вел телеканал Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны, которое объединит вооруженные силы, правоохранительные органы, государственные учреждения и народные организации в единую систему национальной защиты, об этом он заявил во время встречи с парламентариями, трансляцию которой вел телеканал VTV

"Сегодня мы даем ход закону о командовании всеобщей обороны нации - это закон, который закрепляет боливарианскую доктрину", - сказал Мадуро

Президент указал, что новый закон институционализирует структуру органов, созданных в рамках "концепции всеобщей обороны", и предусматривает формирование команд на национальном, региональном и муниципальном уровнях.

"Эта норма устанавливает создание команд обороны на уровне всей страны, каждого штата и 335 муниципалитетов. Они будут включать все государственные институты, военную и гражданскую составляющие, а также народную власть", - пояснил глава государства.

По словам Мадуро, система обороны Венесуэлы будет функционировать на принципах "единства народа, армии и полиции", а ее главной задачей станет подготовка общества к защите страны в любых условиях.

"Мы определили два ключевых элемента - продолжительное народное сопротивление и постоянное наступление. И две формы борьбы - невооруженную и вооруженную. Мы должны быть готовы к переходу от одной формы к другой, если обстоятельства вынудят нас защищать народную власть с оружием", - заявил президент Венесуэлы.

Он сообщил, что после подписания закона команды обороны должны быть активированы "уже в ближайшие часы", чтобы начать работу по отработке взаимодействия и готовности к возможным угрозам.

Принятие закона проходит на фоне обострения обстановки в Карибском регионе. С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом