Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы - РИА Новости, 12.11.2025
04:15 12.11.2025
Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы
Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы - РИА Новости, 12.11.2025
Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны, которое объединит вооруженные силы, правоохранительные... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
густаво петро
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, густаво петро
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Густаво Петро
Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны Венесуэлы

Глава Венесуэлы Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны, которое объединит вооруженные силы, правоохранительные органы, государственные учреждения и народные организации в единую систему национальной защиты, об этом он заявил во время встречи с парламентариями, трансляцию которой вел телеканал VTV.
"Сегодня мы даем ход закону о командовании всеобщей обороны нации - это закон, который закрепляет боливарианскую доктрину", - сказал Мадуро.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic
7 ноября, 16:33
Президент указал, что новый закон институционализирует структуру органов, созданных в рамках "концепции всеобщей обороны", и предусматривает формирование команд на национальном, региональном и муниципальном уровнях.
"Эта норма устанавливает создание команд обороны на уровне всей страны, каждого штата и 335 муниципалитетов. Они будут включать все государственные институты, военную и гражданскую составляющие, а также народную власть", - пояснил глава государства.
По словам Мадуро, система обороны Венесуэлы будет функционировать на принципах "единства народа, армии и полиции", а ее главной задачей станет подготовка общества к защите страны в любых условиях.
"Мы определили два ключевых элемента - продолжительное народное сопротивление и постоянное наступление. И две формы борьбы - невооруженную и вооруженную. Мы должны быть готовы к переходу от одной формы к другой, если обстоятельства вынудят нас защищать народную власть с оружием", - заявил президент Венесуэлы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
6 ноября, 17:35
Он сообщил, что после подписания закона команды обороны должны быть активированы "уже в ближайшие часы", чтобы начать работу по отработке взаимодействия и готовности к возможным угрозам.
Принятие закона проходит на фоне обострения обстановки в Карибском регионе. С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Мадуро объявил общенациональную перепись и призыв народного ополчения
22 августа, 03:53
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампГуставо Петро
 
 
