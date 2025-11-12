https://ria.ru/20251112/usluga-2054450592.html
Онлайн-услугу для многодетных семей дополнили в Подмосковье
12.11.2025
Онлайн-услугу для многодетных семей дополнили в Подмосковье
Пользователи, подающие заявление на услугу "Многодетная семья" в Подмосковье, смогут в электронной форме предварительно проверить право на льготы и получить...
Онлайн-услугу для многодетных семей дополнили в Подмосковье
Новые сервисы дополнили цифровую услугу для многодетных семей Подмосковья
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи, подающие заявление на услугу "Многодетная семья" в Подмосковье, смогут в электронной форме предварительно проверить право на льготы и получить электронные согласия от совершеннолетних членов семьи на обработку их данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Теперь при подаче заявления сервис автоматически проверит наличие действующего статуса "Многодетная семья", назначалась ли поддержка ранее и не ждет ли решения другое заявление по этой услуге", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавила, что система также проверяет право на получение социальной карты и в случае его отсутствия выводит соответствующую информацию на экран. По ее словам, это экономит время заявителей и делает процесс получения услуги максимально удобным.
Через комплексную услугу можно оформить статус многодетной семьи, получить выплату на школьную форму, компенсацию за коммунальные услуги и социальную карту жителя Московской области. Для семей с ребенком-инвалидом также предусмотрены выплаты на питание и школьную форму.
Данные обо всех детях заявителя автоматически проверяются в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отображаются в виде списка. Чтобы добавить информацию о ребенке, необходимо выбрать его из этого списка.
Услугу "Многодетная семья" можно найти в разделе "Семья" на региональном портале, а также в блоке "Комплексные услуги" на его главной странице.