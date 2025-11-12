Онлайн-услугу для многодетных семей дополнили в Подмосковье

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи, подающие заявление на услугу "Многодетная семья" в Подмосковье, смогут в электронной форме предварительно проверить право на льготы и получить электронные согласия от совершеннолетних членов семьи на обработку их данных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Теперь при подаче заявления сервис автоматически проверит наличие действующего статуса "Многодетная семья", назначалась ли поддержка ранее и не ждет ли решения другое заявление по этой услуге", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что система также проверяет право на получение социальной карты и в случае его отсутствия выводит соответствующую информацию на экран. По ее словам, это экономит время заявителей и делает процесс получения услуги максимально удобным.

Через комплексную услугу можно оформить статус многодетной семьи, получить выплату на школьную форму, компенсацию за коммунальные услуги и социальную карту жителя Московской области. Для семей с ребенком-инвалидом также предусмотрены выплаты на питание и школьную форму.

Данные обо всех детях заявителя автоматически проверяются в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отображаются в виде списка. Чтобы добавить информацию о ребенке, необходимо выбрать его из этого списка.