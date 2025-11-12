На Украине отстранили от работы ряд чиновников "Энергоатома"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины из-за дела о коррупции в сфере энергетики решил отстранить от работы ряд чиновников компании "Энергоатом", в том числе члена правления Якоба Хартмута и фигуранта расследования представителя правления Дмитрия Басова, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ранее в среду суд на Украине арестовал представителя компании " Энергоатом " Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.

"На основании материалов, полученных от НАБУ , правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута. Кабмин также поручил временному исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, также решением правительства отстранены сотрудники, которых сейчас проверяют правоохранители. Среди них директор по финансам и бюджетированию, директор по правовому обеспечению, руководитель обособленного подразделения "Централизованные закупки".

"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, врио председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - добавила Свириденко.