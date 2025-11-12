Рейтинг@Mail.ru
На Украине отстранили от работу ряд чиновников "Энергоатома" - РИА Новости, 12.11.2025
23:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054622755.html
На Украине отстранили от работы ряд чиновников "Энергоатома"
На Украине отстранили от работы ряд чиновников "Энергоатома"
На Украине отстранили от работы ряд чиновников "Энергоатома"
Кабмин Украины из-за дела о коррупции в сфере энергетики решил отстранить от работы ряд чиновников компании "Энергоатом", в том числе члена правления Якоба... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:10:00+03:00
2025-11-12T23:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине отстранили от работы ряд чиновников "Энергоатома"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины из-за дела о коррупции в сфере энергетики решил отстранить от работы ряд чиновников компании "Энергоатом", в том числе члена правления Якоба Хартмута и фигуранта расследования представителя правления Дмитрия Басова, сообщила премьер Юлия Свириденко.
Ранее в среду суд на Украине арестовал представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ
Вчера, 22:57
"На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута. Кабмин также поручил временному исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, также решением правительства отстранены сотрудники, которых сейчас проверяют правоохранители. Среди них директор по финансам и бюджетированию, директор по правовому обеспечению, руководитель обособленного подразделения "Централизованные закупки".
"Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, врио председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц", - добавила Свириденко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ
Вчера, 21:43
 
