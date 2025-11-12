На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики Игорю Фурсенко, передает агентство РБК-Украина.
В среду суд на Украине арестовал представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
"Бухгалтеру схем (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура – ред.) Миндича тоже избрали меру пресечения. Речь идет об Игоре Фурсенко. Высший антикоррупционный суд решил взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения 95 миллионов гривен (2,26 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.