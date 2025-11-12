Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 12.11.2025 (обновлено: 22:36 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054620034.html
На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции
На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:35:00+03:00
2025-11-12T22:36:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20251112/germaniya-2054587704.html
https://ria.ru/20251112/skandal-2054555094.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции

На Украине суд арестовал Фурсенко по делу о коррупции в сфере энергетики

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики Игорю Фурсенко, передает агентство РБК-Украина.
В среду суд на Украине арестовал представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Германии пообещали сделать выводы по коррупционному скандалу на Украине
Вчера, 18:41
"Бухгалтеру схем (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура – ред.) Миндича тоже избрали меру пресечения. Речь идет об Игоре Фурсенко. Высший антикоррупционный суд решил взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения 95 миллионов гривен (2,26 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала