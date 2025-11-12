На Украине суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики Игорю Фурсенко, передает агентство РБК-Украина.

"Бухгалтеру схем (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура – ред.) Миндича тоже избрали меру пресечения. Речь идет об Игоре Фурсенко. Высший антикоррупционный суд решил взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения 95 миллионов гривен (2,26 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.