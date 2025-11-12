https://ria.ru/20251112/ukraina-2054614770.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумкой областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.