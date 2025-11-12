Рейтинг@Mail.ru
На Украине инициировали введение санкций против Миндича и Цукермана - РИА Новости, 12.11.2025
18:55 12.11.2025
На Украине инициировали введение санкций против Миндича и Цукермана
На Украине инициировали введение санкций против Миндича и Цукермана
На Украине инициировали введение санкций против Миндича и Цукермана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины направит в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) представление о введении санкций против бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также против бизнесмена Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, сообщило в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Санкции будут введены против Миндича и Цукермана. Источники РБК-Украина подтвердили, что соответствующее представление в СНБО одобрили на заседании кабмина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Премьер Украины заявила о внесении заявления об отставке министра юстиции
Позже премьер Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале подтвердила, что кабмин на внеочередном заседании внес в СНБО предложение ввести персональные санкции против Миндича и Цукермана.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Министр энергетики Украины подала в отставку
