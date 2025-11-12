На Украине инициировали введение санкций против Миндича и Цукермана

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кабмин Украины направит в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) представление о введении санкций против бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также против бизнесмена Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, сообщило в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.