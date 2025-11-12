Рейтинг@Mail.ru
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ - РИА Новости, 12.11.2025
17:57 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ

Агентство Украины по предотвращению коррупции начало служебную проверку

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) материалов по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых упомянуто ведомство.
"В связи с общественным резонансом из-за обнародованных материалов НАБУ, в которых упомянуто НАПК, уведомляем, что 10 ноября 2025 года начата служебная проверка и направлен официальный запрос в НАБУ для получения соответствующей информации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале НАПК.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Власть посыплется". В Раде пригрозили Зеленскому после скандала с НАБУ
11 ноября, 22:10
Ведомство также сообщило, что готово к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами, и в свою очередь ожидает от НАБУ дополнительной информации для оперативной и качественной проверки.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
