На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) материалов по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых упомянуто ведомство.

Ведомство также сообщило, что готово к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами, и в свою очередь ожидает от НАБУ дополнительной информации для оперативной и качественной проверки.