На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о проведении служебной проверки после обнародования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) материалов по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых упомянуто ведомство.
"В связи с общественным резонансом из-за обнародованных материалов НАБУ, в которых упомянуто НАПК, уведомляем, что 10 ноября 2025 года начата служебная проверка и направлен официальный запрос в НАБУ для получения соответствующей информации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале НАПК.
Ведомство также сообщило, что готово к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами, и в свою очередь ожидает от НАБУ дополнительной информации для оперативной и качественной проверки.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
