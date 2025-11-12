На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен (953,28 тысячи долларов), сообщило в среду агентство РБК-Украина.
"Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения бывшему директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В свою очередь украинский телеканал "Общественное" уточнил, что Басова арестовали на 60 суток. По информации прокурора, чиновник планировал выехать с Украины, кроме того, у Басова есть открытые счета за границей.
"Помимо этого, он может уничтожать доказательства, оказывать давление на свидетелей и препятствовать следствию, говорит сторона обвинения. Сам Басов заявил, что не совершал правонарушений и не знает людей, фигурирующих в деле. Сумму залога он назвал "неподъемной"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.