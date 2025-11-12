На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен (953,28 тысячи долларов), сообщило в среду агентство РБК-Украина.

"Помимо этого, он может уничтожать доказательства, оказывать давление на свидетелей и препятствовать следствию, говорит сторона обвинения. Сам Басов заявил, что не совершал правонарушений и не знает людей, фигурирующих в деле. Сумму залога он назвал "неподъемной"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".