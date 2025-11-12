Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом" - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 12.11.2025 (обновлено: 15:38 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054504825.html
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом" - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:32:00+03:00
2025-11-12T15:38:00+03:00
в мире
украина
энергоатом
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054506838_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a76172afe911289426ced54eadfb83b4.jpg
https://ria.ru/20251112/mirotvorets-2054504475.html
https://ria.ru/20251112/smi-2054454468.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054506838_74:0:1122:786_1920x0_80_0_0_4f16a4762d605162e56a663073a7b133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, энергоатом, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Энергоатом, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"

На Украине суд арестовал представителя "Энергоатома" Басова по делу о коррупции

© Фото : соцсетиПредставитель компании "Энергоатом" Дмитрий Басов в Высшем антикоррупционном суде Украины
Представитель компании Энергоатом Дмитрий Басов в Высшем антикоррупционном суде Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : соцсети
Представитель компании "Энергоатом" Дмитрий Басов в Высшем антикоррупционном суде Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен (953,28 тысячи долларов), сообщило в среду агентство РБК-Украина.
"Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения бывшему директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Еще четырех фигурантов дела о коррупции на Украине внесли в "Миротворец"
Вчера, 15:31
В свою очередь украинский телеканал "Общественное" уточнил, что Басова арестовали на 60 суток. По информации прокурора, чиновник планировал выехать с Украины, кроме того, у Басова есть открытые счета за границей.
"Помимо этого, он может уничтожать доказательства, оказывать давление на свидетелей и препятствовать следствию, говорит сторона обвинения. Сам Басов заявил, что не совершал правонарушений и не знает людей, фигурирующих в деле. Сумму залога он назвал "неподъемной"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СМИ: ГБР Украины может быть причастно к делу о коррупции в сфере энергетики
Вчера, 13:08
 
В миреУкраинаЭнергоатомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала