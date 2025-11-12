Рейтинг@Mail.ru
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 12.11.2025 (обновлено: 10:06 12.11.2025)
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России - РИА Новости, 12.11.2025
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России
Изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победить Россию, а приближающийся крах Киева вернет страну в орбиту Москвы и принесет облегчение РИА Новости, 12.11.2025
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России

Политолог Крайнер заявил, что Украине придется вернуться в орбиту России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победить Россию, а приближающийся крах Киева вернет страну в орбиту Москвы и принесет облегчение самим украинцам, заявил политический эксперт Алекс Крайнер в интервью Гленну Дисену на его YouTube-канале.
«
"Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. <…> И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта "Украина". И потом, я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
01:58
Приближающийся крах киевского режима эксперт связал с изменением подхода Соединенных Штатов к конфликту на Украине и к риску глобальной эскалации.
«
"Но тогда это поражение и для НАТО, и для Европейского союза, и для Великобритании. И я не отношу Соединенные Штаты к этой же категории, потому что очевидно, что Дональд Трамп вытащил Соединенные Штаты из этого конфликта. <…> Несмотря на все споры, всю дезинформацию, администрация Трампа пытается предотвратить развязывание Третьей мировой войны", — добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
Вчера, 00:27
По словам Крайнера, руководители России и США нацелены отодвинуть мировое сообщество от порога глобального конфликта. В доказательство он привел слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
«
"Это подтверждают слова Кирилла Дмитриева, сказанные пару недель назад. Он сказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят развязывание Третьей мировой войны. Он сказал "предотвратят". Он не сказал "может", "возможно", "вероятно". Он сказал "предотвратят", — резюмировал эксперт.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева
9 ноября, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампКирилл ДмитриевВладимир ПутинНАТОКиев
 
 
