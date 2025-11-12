МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Изменения на фронте подтолкнули Запад к осознанию невозможности победить Россию, а приближающийся крах Киева вернет страну в орбиту Москвы и принесет облегчение самим украинцам, заявил политический эксперт Алекс Крайнер в интервью Гленну Дисену на его YouTube-канале.
"Я думаю, что западным державам теперь будет гораздо сложнее поддерживать миф о том, что они могут переломить ход событий, победить русских. <…> И я думаю, что это будет полным и окончательным разгромом проекта "Украина". И потом, я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России", — рассказал он.
Приближающийся крах киевского режима эксперт связал с изменением подхода Соединенных Штатов к конфликту на Украине и к риску глобальной эскалации.
"Но тогда это поражение и для НАТО, и для Европейского союза, и для Великобритании. И я не отношу Соединенные Штаты к этой же категории, потому что очевидно, что Дональд Трамп вытащил Соединенные Штаты из этого конфликта. <…> Несмотря на все споры, всю дезинформацию, администрация Трампа пытается предотвратить развязывание Третьей мировой войны", — добавил политолог.
По словам Крайнера, руководители России и США нацелены отодвинуть мировое сообщество от порога глобального конфликта. В доказательство он привел слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Это подтверждают слова Кирилла Дмитриева, сказанные пару недель назад. Он сказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят развязывание Третьей мировой войны. Он сказал "предотвратят". Он не сказал "может", "возможно", "вероятно". Он сказал "предотвратят", — резюмировал эксперт.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
