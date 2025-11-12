Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о степени обеспеченности аграриев удобрениями - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 12.11.2025 (обновлено: 13:43 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/udobreniya-2054463311.html
Алиханов рассказал о степени обеспеченности аграриев удобрениями
Алиханов рассказал о степени обеспеченности аграриев удобрениями - РИА Новости, 12.11.2025
Алиханов рассказал о степени обеспеченности аграриев удобрениями
Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:38:00+03:00
2025-11-12T13:43:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
госдума рф
андрей разин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:345:2955:2007_1920x0_80_0_0_d864471152e73a510c3f8cffbc9a3e06.jpg
https://ria.ru/20251022/kitaj-2049757140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, госдума рф, андрей разин
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Госдума РФ, Андрей Разин
Алиханов рассказал о степени обеспеченности аграриев удобрениями

Алиханов: химическая промышленность полностью обеспечивает аграриев удобрениями

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Химпром полностью обеспечивает наших аграриев всеми видами удобрений и две третьих объемов поставляет на экспорт", - сказал министр.
В июле текущего года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах.
Погрузка мешков с удобрениями - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года
22 октября, 08:31
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановГосдума РФАндрей Разин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала