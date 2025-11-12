Рейтинг@Mail.ru
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым - РИА Новости, 12.11.2025
22:29 12.11.2025
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду в Анкаре провел переговоры с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, турция, анкара (провинция), украина, хакан фидан, рустем умеров
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Хакан Фидан, Рустем Умеров
Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза Украины Умеровым

© Фото представлено МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото представлено МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду в Анкаре провел переговоры с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым, сообщил МИД Турции.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым", - сообщило турецкое военное ведомство.
Подробности переговоров не приводятся.
