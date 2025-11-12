https://ria.ru/20251112/turtsiya-2054619352.html
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым - РИА Новости, 12.11.2025
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду в Анкаре провел переговоры с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 12.11.2025
В Турции прошла встреча Фидана с Умеровым
Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза Украины Умеровым