Турция опровергла сообщения о причастности к терактам в Индии

АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла публикации индийских СМИ о якобы причастности Анкары к террористическим актам в Индии, назвав эти утверждения частью "злонамеренной дезинформационной кампании".
"В некоторых индийских СМИ появились целенаправленные материалы о том, что Турция связана с терактами в Индии и оказывает поддержку террористическим группам. Эти публикации - часть кампании дезинформации, направленной на подрыв отношений между двумя странами", - заявили РИА Новости в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии
Вчера, 14:06
В ведомстве подчеркнули, что Турция категорически осуждает любые террористические акты, независимо от места и участников, а также занимает лидирующие позиции в международной борьбе с терроризмом.
"Турция активно поддерживает Глобальную стратегию ООН по борьбе с терроризмом и играет заметную роль в формировании политики НАТО в этой сфере. Утверждения о "радикализационных действиях" Турции в отношении Индии или других стран являются полностью безосновательными и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.
В Турции задержали подозреваемых в подготовке терактов
2 августа, 10:31