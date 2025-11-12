Турция опровергла сообщения о причастности к терактам в Индии

АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла публикации индийских СМИ о якобы причастности Анкары к террористическим актам в Индии, назвав эти утверждения частью "злонамеренной дезинформационной кампании".

В ведомстве подчеркнули, что Турция категорически осуждает любые террористические акты, независимо от места и участников, а также занимает лидирующие позиции в международной борьбе с терроризмом.