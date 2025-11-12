Турция изучает версии крушения военного самолета в Грузии

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Турция изучает все версии крушения военного самолета в Грузии и призывает ждать официальных заявлений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.

"В настоящее время изучаются все версии. Уверяем, что расследование будет проводиться со всей тщательностью. Призываем дождаться только официальных заявлений", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ версии о крушении турецкого военного самолета.