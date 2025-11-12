https://ria.ru/20251112/turtsija-2054409446.html
Турция изучает версии крушения военного самолета в Грузии
Турция изучает версии крушения военного самолета в Грузии - РИА Новости, 12.11.2025
Турция изучает версии крушения военного самолета в Грузии
Турция изучает все версии крушения военного самолета в Грузии и призывает ждать официальных заявлений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах...
2025-11-12T10:50:00+03:00
2025-11-12T10:50:00+03:00
2025-11-12T10:50:00+03:00
в мире
турция
грузия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
c-130 hercules
турция
грузия
анкара (провинция)
Турция изучает версии крушения военного самолета в Грузии
Турция изучает все версии крушения самолета в Грузии
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Турция изучает все версии крушения военного самолета в Грузии и призывает ждать официальных заявлений, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Министерство обороны Турции
ранее сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-13
0 Hercules разбился во вторник на территории Грузии
, погибли 20 членов экипажа. Анкара
координирует с Тбилиси
поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"В настоящее время изучаются все версии. Уверяем, что расследование будет проводиться со всей тщательностью. Призываем дождаться только официальных заявлений", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ версии о крушении турецкого военного самолета.
Разрушение потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолёта в воздухе может указывать на внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов на борту, написала в среду проправительственная газета Türkiye. Турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошгун Башбуг, в свою очередь, допустил версию внешнего вмешательства как возможную причину крушения турецкого военно-транспортного самолёта на азербайджано-грузинской границе, но призвал дождаться официального заявления властей.