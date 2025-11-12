Рейтинг@Mail.ru
Спасатели обнаружили трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в КЧР - РИА Новости, 12.11.2025
10:16 12.11.2025
Спасатели обнаружили трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в КЧР
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили трех пострадавших туристов из состава незарегистрированной группы, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, проводится их спуск к подножью горы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как сообщало ведомство, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы. На помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. Отмечалось, что группа не была зарегистрирована в МЧС.
"Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск. Известно, что у двоих - черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени", - говорится в сообщении.
Эвакуация туристов в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС
