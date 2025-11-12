Спасатели обнаружили трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в КЧР

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили трех пострадавших туристов из состава незарегистрированной группы, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, проводится их спуск к подножью горы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск. Известно, что у двоих - черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени", - говорится в сообщении.