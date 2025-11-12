Рейтинг@Mail.ru
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы
12.11.2025
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы
Форвард московского "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, выписан из больницы, сообщается в РИА Новости Спорт, 12.11.2025
спорт, раменский, цска
Спорт, Раменский, ЦСКА
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Форвард московского "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
В начале ноября стало известно, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов некоторое время находился в медикаментозном сне. Позднее он был переведен из реанимации в отделение нейрохирургии.
"Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома. Спасибо всем за поддержку нашего игрока", - говорится в сообщении армейцев.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
НБА оштрафовала баскетболиста за бросок бутылки
11 ноября, 08:04
 
Спорт
 
