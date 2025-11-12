Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Форвард московского "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов, который получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.

"Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома. Спасибо всем за поддержку нашего игрока", - говорится в сообщении армейцев.