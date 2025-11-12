Рейтинг@Mail.ru
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:13 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/trener-2054623200.html
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа
Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене канадского хоккеиста московского "Динамо" Максима Комтуа. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T23:13:00+03:00
2025-11-12T23:13:00+03:00
хоккей
спорт
боб хартли
хк динамо
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
/20251111/martin-2054119194.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_76:0:1719:1232_1920x0_80_0_0_e8ffe44c45e6d2dff2d3227b1431e664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, боб хартли, хк динамо, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Боб Хартли, ХК Динамо, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа

Тренер "Локомотива" Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене Комтуа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Максим Комтуа. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене канадского хоккеиста московского "Динамо" Максима Комтуа.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "бело-голубых" Комтуа в ближайшее время может перейти в "Локомотив".
"Если начать отвечать на вопросы про слухи о хоккейной мире, то мы застрянем тут на всю ночь. Можно уже сейчас заказывать завтрак. Я предпочту не комментировать слухи", - сказал Хартли журналистам.
Комтуа выступает за "Динамо" с 2024 года. В КХЛ он провел суммарно 100 матчей в чемпионатах и плей-офф лиги и набрал 78 очков (34 гола и 44 передачи).
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ
11 ноября, 10:50
 
ХоккейСпортБоб ХартлиХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала