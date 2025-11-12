https://ria.ru/20251112/trener-2054623200.html
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа
Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене канадского хоккеиста московского "Динамо" Максима Комтуа. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T23:13:00+03:00
2025-11-12T23:13:00+03:00
2025-11-12T23:13:00+03:00
хоккей
спорт
боб хартли
хк динамо
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_0:0:1857:1044_1920x0_80_0_0_67b09814f3d23c9480498b240e29f2d9.jpg
/20251111/martin-2054119194.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012848513_76:0:1719:1232_1920x0_80_0_0_e8ffe44c45e6d2dff2d3227b1431e664.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, боб хартли, хк динамо, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Боб Хартли, ХК Динамо, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хартли назвал слухами информацию об обмене хоккеиста "Динамо" Комтуа
Тренер "Локомотива" Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене Комтуа