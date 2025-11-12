https://ria.ru/20251112/tramp-2054621225.html
Трамп считает Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной", заявила Левитт
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает британскую телерадиокорпорацию Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной", которая финансируется за счет средств граждан Соединенного Королевства, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент дал очень четко понять, что это - левацкая пропагандистская машина, которая, к сожалению, финансируется британскими налогоплательщиками. Он считает такое положение вещей достойным сожаления для великого британского народа", - сказала Левитт в ходе брифинга.
По словам пресс-секретаря, в отношении Би-би-си "был подан иск", а принесет ли корпорация извинения Трампу
в связи с предполагаемой "подделкой" его публичных высказываний, зависит "только от нее".
Гендиректор Би-би-си
Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной предполагаемым искажением речи президента США
в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.