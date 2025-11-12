Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: Трамп с нетерпением ждет законопроекта о прекращении шатдауна
21:52 12.11.2025 (обновлено: 22:34 12.11.2025)
Белый дом: Трамп с нетерпением ждет законопроекта о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет законопроекта о прекращении шатдауна и надеется сегодня вечером его подписать, сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом: Трамп с нетерпением ждет законопроекта о прекращении шатдауна

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет законопроекта о прекращении шатдауна и надеется сегодня вечером его подписать, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп надеется, что своей подписью он, наконец, положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня вечером (по местному времени - ред.)", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Палата представителей, как ожидается, проголосует по законопроекту об окончании шатдауна 12 ноября.
Ранее сенат США в ходе официального голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, начавшийся 1 октября.
