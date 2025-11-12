https://ria.ru/20251112/tramp-2054598538.html
Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева, заявил Ушаков
Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева, заявил Ушаков - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, сообщил помощник РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:34:00+03:00
2025-11-12T19:34:00+03:00
2025-11-12T19:34:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251111/kreml-2054352982.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп не передавал Путину никаких посланий через Токаева