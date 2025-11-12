Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал Россию Богом данным соседом
18:57 12.11.2025
Токаев назвал Россию Богом данным соседом
Россия является для Казахстана Богом данным соседом, заявил в среду казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного приема от имени президента... РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал Россию Богом данным соседом

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия является для Казахстана Богом данным соседом, заявил в среду казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного приема от имени президента Владимира Путина в Кремле.
"В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение... Богом данный сосед - кем Россия является для Казахстана", - заявил Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.
Тосты Путина и Токаева на приеме в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана
Вчера, 17:58
Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
По итогам переговоров в Кремле Путин и Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
Вчера, 18:30
 
В миреРоссияКазахстанМоскваКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
