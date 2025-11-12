https://ria.ru/20251112/tokaev-2054566084.html
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева
Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию начался в Кремле, передает... РИА Новости, 12.11.2025
москва
Политика, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
