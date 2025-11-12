Рейтинг@Mail.ru
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева
17:51 12.11.2025 (обновлено: 18:14 12.11.2025)
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева - РИА Новости, 12.11.2025
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева
Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию начался в Кремле, передает... РИА Новости, 12.11.2025
политика
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
москва
политика, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин
Политика, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева

В Кремле начался государственный обед по случаю визита Токаева в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на государственном обеде от имени президента РФ в честь Президента Казахстана. 12 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на государственном обеде от имени президента РФ в честь Президента Казахстана. 12 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на государственном обеде от имени президента РФ в честь Президента Казахстана. 12 ноября 2025
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина по случаю визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию начался в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал, что вместе с Токаевым посетит Большой театр
Политика Москва Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
 
 
