Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054549599.html
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана
Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:12:00+03:00
2025-11-12T17:12:00+03:00
экономика
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832993769_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_08a3c5b2d2d5fe451f88d848c8e11875.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054548935.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832993769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a74995307498662623d81a2b38a7d6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Экономика, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана

Токаев: Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Россия - важнейший торгово-экономический и инвестиционный партнер Казахстана. По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 миллиардов долларов, а за восемь месяцев текущего года превысил 17 миллиардов долларов", - сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев заявил о высоком уровне доверия между Россией и Казахстаном
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала