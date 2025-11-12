https://ria.ru/20251112/tokaev-2054549599.html
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал Россию важнейшим торговым партнером Казахстана
Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
