Токаев рассказал о развитии стратегического партнерства Казахстана и России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство Казахстана и РФ развивается динамично на всех направлениях, а достигнутые договоренности между странами демонстрируют это, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Достигнутые сегодня договоренности в полной мере демонстрируют успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами, необратимый характер такого уникального взаимодействия… Критически важно то, что нас объединяет уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях ", - сказал он.