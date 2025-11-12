Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о разработке концепции евразийской системы безопасности - РИА Новости, 12.11.2025
17:01 12.11.2025
Токаев рассказал о разработке концепции евразийской системы безопасности
Токаев рассказал о разработке концепции евразийской системы безопасности - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о разработке концепции евразийской системы безопасности
Концепция евразийской безопасности разрабатывается целым рядом государств на базе всестороннего сотрудничества РФ и Казахстана, являющихся ведущими... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:01:00+03:00
2025-11-12T17:01:00+03:00
в мире
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
москва
в мире, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о разработке концепции евразийской системы безопасности

Токаев: концепция евразийской системы безопасности разрабатывается рядом стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Концепция евразийской безопасности разрабатывается целым рядом государств на базе всестороннего сотрудничества РФ и Казахстана, являющихся ведущими государствами постсоветского пространства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"На мой взгляд, масштаб всестороннего сотрудничества двух ведущих государств, так называемого постсоветского пространства, по сути стал важным элементом евразийской системы безопасности, концепция которой обсуждается и разрабатывается целым рядом заинтересованных государств", - заявил Токаев после подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.
Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев обсудил с Путиным укрепление координации в ШОС
Вчера, 16:57
 
В миреКазахстанРоссияМоскваКасым-Жомарт Токаев
 
 
