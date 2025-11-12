https://ria.ru/20251112/tokaev-2054540847.html
Токаев отметил развитие взаимодействия Казахстана и России
Токаев отметил развитие взаимодействия Казахстана и России - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев отметил развитие взаимодействия Казахстана и России
Несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие Казахстана и РФ развивается, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:57:00+03:00
2025-11-12T16:57:00+03:00
2025-11-12T16:58:00+03:00
в мире
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
москва
Новости
ru-RU
Токаев отметил развитие взаимодействия Казахстана и России
Токаев заявил о развитии взаимодействия Казахстана и России