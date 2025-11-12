https://ria.ru/20251112/tokaev-2054526593.html
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда
Широкое внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация производства стремительно меняют рынок труда, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... РИА Новости, 12.11.2025
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда
Токаев: внедрение ИИ и автоматизация производства меняют рынок труда