16:31 12.11.2025
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Широкое внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация производства стремительно меняют рынок труда, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы видим, что широкое внедрение технологий искусственного интеллекта, тотальная цифровизация и автоматизация многих производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда", - сказал он на открытии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал о востребованности кадров в России и Казахстане
