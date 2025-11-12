https://ria.ru/20251112/tokaev-2054521191.html
Токаев отметил вклад российских компаний в развитие экономики Казахстана
Токаев отметил вклад российских компаний в развитие экономики Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев отметил вклад российских компаний в развитие экономики Казахстана
Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:18:00+03:00
2025-11-12T16:18:00+03:00
2025-11-12T22:41:00+03:00
экономика
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054488030_0:877:2048:2029_1920x0_80_0_0_245bbae6f4c333a005d8798c079c7902.jpg
https://ria.ru/20251111/kazakhstan-2054121547.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054488030_0:685:2048:2221_1920x0_80_0_0_de2d3778d4f0d499c34d563344161fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
Экономика, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Токаев отметил вклад российских компаний в развитие экономики Казахстана
Токаев: российские компании вносят существенный вклад в экономику Казахстана