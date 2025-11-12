Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054491941.html
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве на территории Казахстана атомной станции, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:52:00+03:00
2025-11-12T14:52:00+03:00
в мире
москва
астана
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095044_0:19:1749:1003_1920x0_80_0_0_0df9401928a2d2171ea56f06589f0cf5.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054490681.html
москва
астана
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095044_0:0:1657:1243_1920x0_80_0_0_bb175057dde723b97c593819b7babbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Москва, Астана, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС

Токаев: Россия и Казахстан близки к подписанию соглашения о строительстве АЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве на территории Казахстана атомной станции, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Особо бы хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важного соглашения, которое находит путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", - сказал он в ходе двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал о расчетах между Россией и Казахстаном
Вчера, 14:51
 
В миреМоскваАстанаКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала