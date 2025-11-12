https://ria.ru/20251112/tokaev-2054491941.html
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве на территории Казахстана атомной станции, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:52:00+03:00
2025-11-12T14:52:00+03:00
2025-11-12T14:52:00+03:00
в мире
москва
астана
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
москва
астана
казахстан
россия
2025
Токаев рассказал о работе над соглашением с Россией по строительству АЭС
Токаев: Россия и Казахстан близки к подписанию соглашения о строительстве АЭС