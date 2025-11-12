https://ria.ru/20251112/tokaev-2054489645.html
У Казахстана нет проблем в отношениях с Россией, заявил Токаев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У Казахстана нет проблем в отношениях с Россией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы. Но без этого жизнь невозможна. Отрадно, что находится решение всех вопросов, которые попадают в повестку дня рабочих встреч, переговоров. Мы с удовольствием констатируем, что каких-то проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы развиваются достаточно успешно", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным
.
Токаев
во вторник прибыл в Москву
с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.