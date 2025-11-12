https://ria.ru/20251112/tokaev-2054488800.html
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его государственный визит в Россию – основное событие 2025 года для казахстанской стороны. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:47:00+03:00
2025-11-12T14:47:00+03:00
2025-11-12T14:47:00+03:00
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054487588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3586ce8d8fd06a6745f49ea377dc975c.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054488383.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054487588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d4d3f1fb398cd68df5afad31cae3bd9.jpg
Токаев о визите в Россию: "Это основное событие нынешнего года"
Токаев о визите в Россию: "Это основное событие нынешнего года".
2025-11-12T14:47
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года для Казахстана