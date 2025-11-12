Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
14:47 12.11.2025
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его государственный визит в Россию – основное событие 2025 года для казахстанской стороны. РИА Новости, 12.11.2025
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года для Казахстана

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его государственный визит в Россию – основное событие 2025 года для казахстанской стороны.
"Для нас государственный визит в Российскую Федерацию – это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились. Проводили консультации по линии министерств, ведомств", - сказал Токаев на встрече в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала