Матвиенко оценила важность визита Токаева в Россию
12:17 12.11.2025
Матвиенко оценила важность визита Токаева в Россию
Матвиенко оценила важность визита Токаева в Россию
Матвиенко оценила важность визита Токаева в Россию

Матвиенко назвала визит Токаева импульсом к укреплению отношений РФ и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственный визит в Российскую Федерацию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева даст мощный импульс к дальнейшему расширению, укреплению отношений двух стран в самых разных сферах, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В рамках своего визита в РФ Токаев прибыл в Совет Федерации, прошли переговоры главы Казахстана и Матвиенко.
"Уверена, что ваш визит, это не фигура речи, на самом деле, реально даст мощный импульс к дальнейшему расширению, укреплению наших отношений в самых разных сферах", - сказала спикер СФ.
Она отметила, что для сенаторов большая честь принимать Токаева в Совете Федерации.
"Вы знаете, у нас в России очень большое внимание придаётся вашему государственному визиту в Россию. Я знаю, что шла очень большая, серьёзная, основательная подготовка вашего визита. Плотно работали команды правительств, администрации президента. Подготовлена очень серьёзная программа. И я знаю, серьёзный пакет документов межгосударственных", - отметила она.
"Мы хорошо знаем, что между вами, между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, установлены очень доверительные, очень конструктивные отношения, такой постоянный системный диалог. И успешно развиваются двусторонние отношения в самых-самых разных сферах. Для бизнеса, для компаний очень важно устойчивые политические отношения лидеров и межгосударственные. Это происходит благодаря вашим усилиям, усилиям Владимира Владимировича", - сказала Матвиенко.
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
