Матвиенко оценила важность визита Токаева в Россию

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Государственный визит в Российскую Федерацию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева даст мощный импульс к дальнейшему расширению, укреплению отношений двух стран в самых разных сферах, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Уверена, что ваш визит, это не фигура речи, на самом деле, реально даст мощный импульс к дальнейшему расширению, укреплению наших отношений в самых разных сферах", - сказала спикер СФ.

Она отметила, что для сенаторов большая честь принимать Токаева в Совете Федерации.

"Вы знаете, у нас в России очень большое внимание придаётся вашему государственному визиту в Россию. Я знаю, что шла очень большая, серьёзная, основательная подготовка вашего визита. Плотно работали команды правительств, администрации президента. Подготовлена очень серьёзная программа. И я знаю, серьёзный пакет документов межгосударственных", - отметила она.