Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 12.11.2025 (обновлено: 13:01 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054435891.html
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник ситуацию в мире, а также... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:11:00+03:00
2025-11-12T13:01:00+03:00
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054391592_0:269:3012:1963_1920x0_80_0_0_99f8dba65849fb65b128e4507ee4758e.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054435456.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054391592_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e163ea6a16215a463b83177cee556d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным

Токаев обсудил с Путиным ситуацию в мире и сотрудничество двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник ситуацию в мире, а также сотрудничество двух стран.
"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", - сказал Токаев на встрече в среду со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев отметил важность визита в Россию
Вчера, 12:09
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала