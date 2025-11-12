https://ria.ru/20251112/tokaev-2054435891.html
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник ситуацию в мире, а также... РИА Новости, 12.11.2025
казахстан
Токаев назвал темы обсуждения с Путиным
Токаев обсудил с Путиным ситуацию в мире и сотрудничество двух стран