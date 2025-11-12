Рейтинг@Mail.ru
12:09 12.11.2025 (обновлено: 12:10 12.11.2025)
Токаев отметил важность визита в Россию
Токаев отметил важность визита в Россию
казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Токаев отметил важность визита в Россию

Токаев заявил о важности визита в Россию для отношений двух стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что его текущий государственный визит в Россию особенно важен для отношений двух стран, поскольку выведет партнерские и союзнические связи между Москвой и Астаной на новый уровень.
"Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими странами на новый уровень", - сказал Токаев на встрече в среду со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
КазахстанРоссияМоскваКасым-Жомарт ТокаевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
