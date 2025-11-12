https://ria.ru/20251112/tokaev-2054435456.html
Токаев отметил важность визита в Россию
Токаев отметил важность визита в Россию - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев отметил важность визита в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что его текущий государственный визит в Россию особенно важен для отношений двух стран, поскольку выведет... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:09:00+03:00
2025-11-12T12:09:00+03:00
2025-11-12T12:10:00+03:00
казахстан
россия
москва
касым-жомарт токаев
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054329811_341:0:2635:1290_1920x0_80_0_0_3cdb8a339fedec00a0ae1151fd793f10.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054431504.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054329811_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_7fd01f358c5f88f27b6c8abb53627f9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Токаев отметил важность визита в Россию
Токаев заявил о важности визита в Россию для отношений двух стран