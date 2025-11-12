Токаев отметил важность визита в Россию

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что его текущий государственный визит в Россию особенно важен для отношений двух стран, поскольку выведет партнерские и союзнические связи между Москвой и Астаной на новый уровень.