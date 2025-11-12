Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным во вторник отношения Москвы и Астаны и обстановку в мире.

"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", — сказал он на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Токаев считает государственный визит в Россию особенно важным, поскольку он выводит союзнические отношения стран на новый уровень. Матвиенко согласилась с ним, отметив, что это событие даст мощный импульс к расширению сотрудничества.

Также в среду президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, на нем прикреплена лента в цветах казахстанского флага.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Токаев прилетел в Москву накануне и встретился в Кремле с Путиным.

В среду лидеры продолжат переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.