Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 12.11.2025 (обновлено: 12:58 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054431504.html
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным во вторник отношения Москвы и Астаны и обстановку в мире. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:00:00+03:00
2025-11-12T12:58:00+03:00
в мире
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
снг
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054331776_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_3ad757c4442b91025ef973aab9566491.jpg
https://ria.ru/20251111/kazahstan-2054325355.html
https://ria.ru/20251109/sotrudnichestvo-2053789856.html
казахстан
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Токаев в Совете Федерации
Токаев в Совете Федерации
2025-11-12T12:00
true
PT0M14S
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата президентом Казахстана Токаевым
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата президентом Казахстана Токаевым.
2025-11-12T12:00
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054331776_368:0:3009:1981_1920x0_80_0_0_7e2b129f30514cc570fb7dbc1b430c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, дмитрий песков, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, Дмитрий Песков, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезиденты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным во вторник отношения Москвы и Астаны и обстановку в мире.
"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", — сказал он на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Токаев считает государственный визит в Россию особенно важным, поскольку он выводит союзнические отношения стран на новый уровень. Матвиенко согласилась с ним, отметив, что это событие даст мощный импульс к расширению сотрудничества.
Также в среду президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, на нем прикреплена лента в цветах казахстанского флага.
Токаев прилетел в Москву накануне и встретился в Кремле с Путиным.
В среду лидеры продолжат переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
11 ноября, 19:57
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Зерно - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
9 ноября, 15:25
 
В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСНГДмитрий ПесковУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала