Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев рассказал о содержании разговора с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным во вторник отношения Москвы и Астаны и обстановку в мире. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным во вторник отношения Москвы и Астаны и обстановку в мире.
"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации", — сказал он на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Токаев считает государственный визит в Россию особенно важным, поскольку он выводит союзнические отношения стран на новый уровень. Матвиенко согласилась с ним, отметив, что это событие даст мощный импульс к расширению сотрудничества.
Также в среду президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, на нем прикреплена лента в цветах казахстанского флага.
Токаев прилетел в Москву накануне и встретился в Кремле с Путиным.
В среду лидеры продолжат переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ
в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.