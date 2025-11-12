Матвиенко и Токаев провели встречу в Совфеде

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Совфеде.
"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", — сообщила верхняя палата парламента в Telegram-канале.
Токаев находится в России с двухдневном визитом. Во вторник он обсудил с президентом Владимиром Путиным стратегическое партнерство стран.
В среду лидеры продолжат переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.