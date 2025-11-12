Матвиенко и Токаев провели встречу в Совфеде

Токаев находится в России с двухдневном визитом. Во вторник он обсудил с президентом Владимиром Путиным стратегическое партнерство стран.

В среду лидеры продолжат переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.