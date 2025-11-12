Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко и Токаев проводят встречу
11:45 12.11.2025 (обновлено: 12:01 12.11.2025)
Матвиенко и Токаев проводят встречу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации, сообщает Telegram-канал СФ. РИА Новости, 12.11.2025
валентина матвиенко
касым-жомарт токаев
совет федерации рф
казахстан
в мире
казахстан
валентина матвиенко, касым-жомарт токаев, совет федерации рф, казахстан, в мире
Валентина Матвиенко, Касым-Жомарт Токаев, Совет Федерации РФ, Казахстан, В мире
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации, сообщает Telegram-канал СФ.
"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана
11 ноября, 12:30
 
Валентина МатвиенкоКасым-Жомарт ТокаевСовет Федерации РФКазахстанВ мире
 
 
