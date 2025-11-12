https://ria.ru/20251112/tokaev-2054427617.html
Матвиенко и Токаев проводят встречу
Матвиенко и Токаев проводят встречу
Матвиенко и Токаев проводят встречу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации, сообщает Telegram-канал СФ. РИА Новости, 12.11.2025
Токаев в Совете Федерации
Токаев в Совете Федерации
Матвиенко и Токаев проводят встречу
Матвиенко и Токаев проводят встречу в здании Совфеда