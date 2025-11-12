https://ria.ru/20251112/tkhekvondistka--2054569457.html
Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ
Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ
Тхэквондистка из Ирана Хания Шариати Рудпошти была задержана в Тегеране за появление на публике без хиджаба, сообщает Daily Mail со ссылкой на правозащитную... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:01:00+03:00
2025-11-12T18:01:00+03:00
2025-11-12T18:01:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
россия
тхэквондо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155983/67/1559836751_0:0:2618:1473_1920x0_80_0_0_5250681c8a55112fa967b69a632bbad0.jpg
/20251107/superboul-2053322959.html
тегеран (город)
иран
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155983/67/1559836751_0:0:2618:1965_1920x0_80_0_0_f200fc987ef5b6c217aefee7499a15ea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, россия, тхэквондо
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Тхэквондо
Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ
Daily Mail: тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тхэквондистка из Ирана Хания Шариати Рудпошти была задержана в Тегеране за появление на публике без хиджаба, сообщает Daily Mail со ссылкой на правозащитную организацию.
Рудпошти была задержана 9 ноября в связи с публикацией видео, где она проводит на улице тренировку без хиджаба. Согласно источнику, близкому к ее семье, арест был обоснован "несоблюдением общественного дресс-кода". После заключения Рудпошти позвонила семье. Ее аккаунты в соцсетях были заблокированы киберполицией Ирана.
По информации издания, спортсменку освободили во вторник. В тот же день она выступила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где у нее более 160 тысяч подписчиков, с заявлением, что с понедельника находится дома, а несколько ее постов были удалены из-за ненадлежащего содержания, по мнению судебных органов.