Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ
18:01 12.11.2025
Тхэквондистку задержали в Тегеране за тренировку без хиджаба, пишут СМИ
Тхэквондистка из Ирана Хания Шариати Рудпошти была задержана в Тегеране за появление на публике без хиджаба, сообщает Daily Mail со ссылкой на правозащитную... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
в мире
тегеран (город)
иран
россия
тхэквондо
Новости
в мире, тегеран (город), иран, россия, тхэквондо
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Тхэквондо
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тхэквондистка из Ирана Хания Шариати Рудпошти была задержана в Тегеране за появление на публике без хиджаба, сообщает Daily Mail со ссылкой на правозащитную организацию.
Рудпошти была задержана 9 ноября в связи с публикацией видео, где она проводит на улице тренировку без хиджаба. Согласно источнику, близкому к ее семье, арест был обоснован "несоблюдением общественного дресс-кода". После заключения Рудпошти позвонила семье. Ее аккаунты в соцсетях были заблокированы киберполицией Ирана.
По информации издания, спортсменку освободили во вторник. В тот же день она выступила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где у нее более 160 тысяч подписчиков, с заявлением, что с понедельника находится дома, а несколько ее постов были удалены из-за ненадлежащего содержания, по мнению судебных органов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Чемпиона Супербоула экстрадировали в США по делу о покушении на убийство
7 ноября, 02:14
 
