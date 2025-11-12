Рейтинг@Mail.ru
Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
13:48 12.11.2025
Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде
Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде - РИА Новости, 12.11.2025
Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде
В этом году в малых волжских городах Ивановской области побывали 107,5 тысячи туристов, прибывших на теплоходах, данный показатель на 23,5% больше, чем годом... РИА Новости, 12.11.2025
ивановская область
кинешма
ивановская область
станислав воскресенский
юрьевец
кинешма
ивановская область
юрьевец
кинешма, ивановская область, станислав воскресенский, юрьевец
Ивановская область, Кинешма, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Юрьевец
Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде

Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области на теплоходе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В этом году в малых волжских городах Ивановской области побывали 107,5 тысячи туристов, прибывших на теплоходах, данный показатель на 23,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе завершена круизная навигация. По ее итогам малые волжские города - Юрьевец, Кинешма и Плес - показали рост популярности этого вида туризма.
В Кинешме и Юрьевце туристическая навигация завершилась 25 и 28 октября. 9 ноября последнее в этом году туристическое судно принял Плес. Всего города на Волге приняли 584 туристических лайнера. При этом Кинешма и Юрьевец вернулись на карту круизного туризма России после продолжительного перерыва при поддержке губернатора Станислава Воскресенского.
Специально разработанные маршруты позволили туристам не только увидеть главные городские достопримечательности, но и погрузиться в культурное наследие региона через посещение музеев и знакомство с местными традициями.
В апреле - октябре 2025 года рекордное число туристических теплоходов – 218 – приняла Кинешма. В волжской столице побывали около 35 тысяч круизных туристов. Самыми популярными экскурсионными маршрутами в Кинешме стали: "Кинешма. История и судьбы", "Кинешма – земля Островского", "Ремесла и промыслы Кинешемского уезда". Помимо классических экскурсий туристам предлагали новые программы – гастрономический маршрут "Почувствуй вкус", визит в частный музей "ЯМузей", дополнительные экскурсии в музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково" и город Плес.
На 20% возросло число судозаходов в Юрьевце. 800-летний город в эту туристическую навигацию принял 114 круизных лайнеров и около 13,5 тысячи туристов. Главными событиями сезона для туристов стали мероприятия в честь юбилея Юрьевца: Всероссийский марафон классической музыки "Кантата. Россия", открытие Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", дни малых городов Ивановской области и другие культурные и общественные события.
Для гостей подготовили насыщенную программу, включающую пешеходные экскурсии по исторической части города с посещением Музейного центра А. А. Тарковского, историко-художественного музея и других достопримечательностей. Гости смогли прогуляться по обновленному в рамках проекта благоустройства "Юрьевец-800" центру города и набережной, попробовать местную кухню и ознакомиться с традициями малых городов Ивановской области.
Гостеприимный Плес в этом году посетили более 58,8 тысячи туристов, которые прибыли на 252 теплоходах.
Ивановская область, Кинешма, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Юрьевец
 
 
