Вид с Соборной горы на реку Волга в Плёсе. Архивное фото

Более 107 тыс туристов прибыли в волжские города Ивановской области по воде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В этом году в малых волжских городах Ивановской области побывали 107,5 тысячи туристов, прибывших на теплоходах, данный показатель на 23,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе завершена круизная навигация. По ее итогам малые волжские города - Юрьевец, Кинешма и Плес - показали рост популярности этого вида туризма.

В Кинешме и Юрьевце туристическая навигация завершилась 25 и 28 октября. 9 ноября последнее в этом году туристическое судно принял Плес. Всего города на Волге приняли 584 туристических лайнера. При этом Кинешма и Юрьевец вернулись на карту круизного туризма России после продолжительного перерыва при поддержке губернатора Станислава Воскресенского.

Специально разработанные маршруты позволили туристам не только увидеть главные городские достопримечательности, но и погрузиться в культурное наследие региона через посещение музеев и знакомство с местными традициями.

В апреле - октябре 2025 года рекордное число туристических теплоходов – 218 – приняла Кинешма. В волжской столице побывали около 35 тысяч круизных туристов. Самыми популярными экскурсионными маршрутами в Кинешме стали: "Кинешма. История и судьбы", "Кинешма – земля Островского", "Ремесла и промыслы Кинешемского уезда". Помимо классических экскурсий туристам предлагали новые программы – гастрономический маршрут "Почувствуй вкус", визит в частный музей "ЯМузей", дополнительные экскурсии в музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково" и город Плес.

На 20% возросло число судозаходов в Юрьевце. 800-летний город в эту туристическую навигацию принял 114 круизных лайнеров и около 13,5 тысячи туристов. Главными событиями сезона для туристов стали мероприятия в честь юбилея Юрьевца: Всероссийский марафон классической музыки "Кантата. Россия", открытие Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского", дни малых городов Ивановской области и другие культурные и общественные события.

Для гостей подготовили насыщенную программу, включающую пешеходные экскурсии по исторической части города с посещением Музейного центра А. А. Тарковского, историко-художественного музея и других достопримечательностей. Гости смогли прогуляться по обновленному в рамках проекта благоустройства "Юрьевец-800" центру города и набережной, попробовать местную кухню и ознакомиться с традициями малых городов Ивановской области.