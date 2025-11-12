https://ria.ru/20251112/temrezov-2054463706.html
Темрезов: капремонт Колледжа индустрии питания начнется в Черкесске
2025-11-12T13:39:00+03:00
2025-11-12T13:39:00+03:00
2025-11-12T13:39:00+03:00
карачаево-черкесская республика
черкесск
россия
рашид темрезов
владимир путин
черкесск, россия, рашид темрезов, владимир путин
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Россия, Рашид Темрезов, Владимир Путин
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программа обновления средних профессиональных образовательных организаций будет запущена в Карачаево-Черкесии, капитальный ремонт Колледжа индустрии питания, туризма и сервиса начнется в Черкесске в 2026 году, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Он рассказал, что программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Учреждению уже почти 60 лет, здесь обучаются свыше 600 студентов, и наша задача – обеспечить им современные условия и качественную инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень подготовки", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.
Он подчеркнул, что работы пройдут в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В учреждении обновят фасад и учебные аудитории, спортивный и актовый залы, а также столовую.
"Отмечу, что Колледж индустрии питания, туризма и сервиса в Черкесске – одно из ключевых средних учебных учреждений региона, где готовят специалистов по направлениям, напрямую связанными с развитием экономики республики - от бухучета, логистики и банковского дела до кулинарного мастерства, туризма и гостеприимства", – сказал Темрезов.