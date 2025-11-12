Темрезов: капремонт Колледжа индустрии питания начнется в Черкесске

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программа обновления средних профессиональных образовательных организаций будет запущена в Карачаево-Черкесии, капитальный ремонт Колледжа индустрии питания, туризма и сервиса начнется в Черкесске в 2026 году, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он рассказал, что программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

"Учреждению уже почти 60 лет, здесь обучаются свыше 600 студентов, и наша задача – обеспечить им современные условия и качественную инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень подготовки", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.

Он подчеркнул, что работы пройдут в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В учреждении обновят фасад и учебные аудитории, спортивный и актовый залы, а также столовую.