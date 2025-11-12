"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская находчивость на поле боя вновь вызвала бурное обсуждение за рубежом. Китайское издание Jimu News опубликовало материал, в котором подробно анализирует необычную боевую модификацию российских войск – так называемый "танк-дикобраз".

По мнению китайских журналистов, эта самодельная техника фактически не имеет слабых мест, а ее устойчивость к атакам украинских дронов и противотанковых средств поражает военных экспертов.

Как родился "дикобраз"

На броню навариваются дополнительные металлические листы, решетки, цепи, а по периметру корпуса натягивается колючая проволока. Внешне техника действительно напоминает дикобраза , ощетинившегося шипами, отмечают "Аргументы и Факты".

Эти доработки, как ни странно, не мешают танкам выполнять боевые задачи – наоборот, улучшают их живучесть.

Американский военный обозреватель Дэвид Экс ранее уже обращал внимание на российские "панцирные" модификации. Он писал, что вооруженные силы Украины вынуждены тратить огромное количество дронов, чтобы хотя бы повредить так называемые "танки-черепахи" или "царь-мангалы", однако успеха почти нет.

"Такие "танки-черепахи", похоже, отлично справляются с ударами FPV-дронов", – отмечает эксперт.

Броня, которая спасает жизни

Китайские аналитики отмечают, что главный секрет успеха этих машин – защита всех типичных уязвимых мест. Украинские войска просто не понимают, куда и как бить, чтобы нанести им серьезный ущерб.

Дополнительный слой защиты не снижает маневренности танка и не мешает стрельбе, поясняет издание. На фронте это имеет огромное значение: защищенная техника – это шанс выжить и выполнить боевую задачу.