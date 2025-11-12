Рейтинг@Mail.ru
"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tank-2053970750.html
"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев
"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев - РИА Новости, 12.11.2025
"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев
Российская находчивость на поле боя вновь вызвала бурное обсуждение за рубежом. Китайское издание Jimu News опубликовало материал, в котором подробно... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:24:00+03:00
2025-11-12T13:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_a520cc3de603e57c5a1ba75108d70cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Танк-дикобраз": российское чудо инженерии, покорившее китайцев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой народной республики
Танк Т-72 в Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская находчивость на поле боя вновь вызвала бурное обсуждение за рубежом. Китайское издание Jimu News опубликовало материал, в котором подробно анализирует необычную боевую модификацию российских войск – так называемый "танк-дикобраз".
По мнению китайских журналистов, эта самодельная техника фактически не имеет слабых мест, а ее устойчивость к атакам украинских дронов и противотанковых средств поражает военных экспертов.

Как родился "дикобраз"

На броню навариваются дополнительные металлические листы, решетки, цепи, а по периметру корпуса натягивается колючая проволока. Внешне техника действительно напоминает дикобраза, ощетинившегося шипами, отмечают "Аргументы и Факты".
Эти доработки, как ни странно, не мешают танкам выполнять боевые задачи – наоборот, улучшают их живучесть.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк-72Б3М на огневой точке
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк-72Б3М на огневой точке
Американский военный обозреватель Дэвид Экс ранее уже обращал внимание на российские "панцирные" модификации. Он писал, что вооруженные силы Украины вынуждены тратить огромное количество дронов, чтобы хотя бы повредить так называемые "танки-черепахи" или "царь-мангалы", однако успеха почти нет.
"Такие "танки-черепахи", похоже, отлично справляются с ударами FPV-дронов", – отмечает эксперт.

Броня, которая спасает жизни

Китайские аналитики отмечают, что главный секрет успеха этих машин – защита всех типичных уязвимых мест. Украинские войска просто не понимают, куда и как бить, чтобы нанести им серьезный ущерб.
Дополнительный слой защиты не снижает маневренности танка и не мешает стрельбе, поясняет издание. На фронте это имеет огромное значение: защищенная техника – это шанс выжить и выполнить боевую задачу.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Таким образом, российские военные инженеры, пусть и в полевых условиях, сумели найти простое, но гениальное решение. Которым теперь восхищается весь мир.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала