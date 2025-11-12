Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют культурные связи
Республика Саха (Якутия)
 
12:46 12.11.2025 (обновлено: 12:56 12.11.2025)
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют культурные связи
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют культурные связи - РИА Новости, 12.11.2025
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют культурные связи
Депутаты национальных республик расширяют связи для сохранения родных языков и культур, в городе Якутске состоялся прием официальной делегации депутатов... РИА Новости, 12.11.2025
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют культурные связи

Якутия и Татарстан расширяют связи для сохранения родных языков и культур

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Депутаты Якутии и Татарстана расширяют связи для сохранения родных языков и культур
ЯКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Депутаты национальных республик расширяют связи для сохранения родных языков и культур, в городе Якутске состоялся прием официальной делегации депутатов республики Татарстан, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия).
Делегация парламента республики Татарстан находится с рабочим визитом в Якутии. В рамках визита в Якутию состоялась встреча с председателем государственного собрания (Ил Тумэн) республики Алексеем Еремеевым.
"Спикер обозначил готовность Якутии расширять двусторонние связи с республикой Татарстан. Он рассказал о региональной практике сохранения и развития родных языков, культуры и эпического наследия. Еремеев подчеркнул, что в условиях глобализации сохранить и донести до потомков духовные ценности своего народа, его историю, язык и культуру сегодня является первостепенной задачей всех народов нашей многонациональной страны", - рассказали в пресс-службе.
Председатель госсобрания рассказал гостям о том, что благодаря усилиям первого вице-спикера парламента Александра Жиркова в республике сохраняется и популяризируется эпическое наследие. Он также является автором успешной реализации проекта по обмену взаимными переводами эпических произведений тюркских народов "Эпосы народов мира". Международный проект был инициирован в целях сохранения самобытности и коллективной культурной памяти народов, издания лучших образцов мирового эпического наследия.
Гостям в городе Якутске показали детский сад "Кэскил" и муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Айыы кыhата", где для углубленного изучения языка и культуры народа саха используются современные и традиционные методики. Парламентарии отметили необходимость системной поддержки программ по изучению родных языков, повышения статуса преподавания на родном языке и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей образовательную и культурную политику регионов.
Также делегация возложила цветы к бюсту Мусы Джалиля в Казанском сквере. Жизненный путь и творчество поэта оказало влияние на культуру Якутии и способствовало укреплению дружбы между татарскими и якутскими писателями. Казанский сквер и памятник татарскому поэту был открыт в Якутске в 2023 году в знак дружбы народов.
В Национальной библиотеке республики Саха (Якутия) состоялась встреча депутатов с Союзом писателей Якутии и Национальным книжным издательством "Айар".
Заместитель председателя государственного совета республики Татарстан, председатель комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков Марат Ахметов рассказал о проектах, реализуемых при поддержке главы республики, по развитию национальной духовности. Он обратился к коллегам с призывом к укреплению дружбы и культурного сотрудничества. "Наше тюркское происхождение связывает наши сердца. Давайте поддерживать друг друга в сохранении наших языков и культур", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что спикер Ил Тумэна в октябре принял участие на сессии IV Казанского международного юридического форума. Он рассказал о региональном опыте межпарламентского сотрудничества.
