Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/svr-2054440786.html
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна - РИА Новости, 12.11.2025
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна
Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:23:00+03:00
2025-11-12T12:23:00+03:00
россия
ереван
армения
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
https://ria.ru/20251112/armenija-2054430484.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ереван, армения, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Ереван, Армения, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна

Песков назвал слова СВР о планах Армении отказаться от зерна не голословными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ.
В среду, 12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева.
"Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", - сказал Песков. ​
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
Вчера, 11:56
 
РоссияЕреванАрменияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала