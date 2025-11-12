Песков прокомментировал сообщения СВР о планах Армении отказаться от зерна

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сообщения СВР никогда не бывают голословными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении службы по планам Еревана отказаться от зерна из РФ.