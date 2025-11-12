https://ria.ru/20251112/svr-2054420648.html
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР - РИА Новости, 12.11.2025
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР
Страны Евросоюза из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:25:00+03:00
2025-11-12T11:25:00+03:00
2025-11-12T11:34:00+03:00
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР
СВР: страны ЕС оказались на грани кризиса из-за украинского конфликта