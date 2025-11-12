Рейтинг@Mail.ru
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР - РИА Новости, 12.11.2025
11:25 12.11.2025
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР
Страны Евросоюза оказались на грани кризиса, заявили в СВР

Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза из-за стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты. Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить", - говорится в сообщении пресс-бюро.
"Бельгия - держатель этого "воровского общака" - артачится. Видите ли, боится - привлекут (ход мыслей правильный - обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)", - добавляется в сообщении.
