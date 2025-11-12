Рейтинг@Mail.ru
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине

Миршаймер: Россия побеждает в конфликте с Украиной

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине в том числе за счет мощного промышленного потенциала, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова передает издание The European Conservative.
"Россия выигрывает <…>. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала", — отметил он.
По мнению Миршаймера, у Киева нет ни человеческих, ни материальных ресурсов, чтобы продолжать бесконечное сопротивление. При этом западная поддержка иссякает, а Украина остается в полной зависимости от иностранных партнеров, отметил он.
Профессор предложил несколько вариантов завершения конфликта, добавив, что самый вероятный из них — победа России на поле боя. При таком сценарии Украина станет "несостоявшимся государством, зависящим от Европы", сказал эксперт.
"Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов", — резюмировал Миршаймер, добавив, что Киев с каждым днем теряет все больше людей в противостоянии, в котором не сможет выиграть.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
