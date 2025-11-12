"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине в том числе за счет мощного промышленного потенциала, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова передает издание The European Conservative.
"Россия выигрывает <…>. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала", — отметил он.
По мнению Миршаймера, у Киева нет ни человеческих, ни материальных ресурсов, чтобы продолжать бесконечное сопротивление. При этом западная поддержка иссякает, а Украина остается в полной зависимости от иностранных партнеров, отметил он.
Профессор предложил несколько вариантов завершения конфликта, добавив, что самый вероятный из них — победа России на поле боя. При таком сценарии Украина станет "несостоявшимся государством, зависящим от Европы", сказал эксперт.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.