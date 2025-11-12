Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы

УФА, 12 ноя – РИА Новости. Жительница Уфы Римма Скотникова на личные средства отправила в зону спецоперации квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти и строительные материалы, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

"На личные средства Риммы Скотниковой были приобретены квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти, строительные материалы и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев вручил Скотниковой специальную городскую награду "За заслуги" за огромный вклад в общую помощь бойцам специальной военной операции. Она стала первой, кому вручили эту награду.

"Эту награду мы будем вручать нашим жителям за значительный вклад в социально-экономическое развитие Уфы, благотворительную, общественно полезную деятельность, спасение людей, достижения в самых различных сферах", - приводятся в сообщении слова Мавлиева.