Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
Надежные люди
 
15:31 12.11.2025 (обновлено: 15:32 12.11.2025)
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
Жительница Уфы Римма Скотникова на личные средства отправила в зону спецоперации квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти и строительные материалы
уфа
Надежные люди, Уфа
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы

Жительница Уфы отправила на СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы

УФА, 12 ноя – РИА Новости. Жительница Уфы Римма Скотникова на личные средства отправила в зону спецоперации квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти и строительные материалы, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
"На личные средства Риммы Скотниковой были приобретены квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти, строительные материалы и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев вручил Скотниковой специальную городскую награду "За заслуги" за огромный вклад в общую помощь бойцам специальной военной операции. Она стала первой, кому вручили эту награду.
"Эту награду мы будем вручать нашим жителям за значительный вклад в социально-экономическое развитие Уфы, благотворительную, общественно полезную деятельность, спасение людей, достижения в самых различных сферах", - приводятся в сообщении слова Мавлиева.
Глава городской администрации также внёс предложение о присвоении Римме Скотниковой звания "Почётный гражданин города Уфы", добавили в пресс-службе.
