https://ria.ru/20251112/svo-2054504680.html
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы - РИА Новости, 12.11.2025
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
Жительница Уфы Римма Скотникова на личные средства отправила в зону спецоперации квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти и строительные... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:31:00+03:00
2025-11-12T15:31:00+03:00
2025-11-12T15:32:00+03:00
надежные люди
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054498100_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b9e9d48e7a0eab72ff0f33615af5a39d.jpg
https://ria.ru/20251111/suprugi-2054342098.html
https://ria.ru/20251112/pomosch-2054380428.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054498100_90:0:1214:843_1920x0_80_0_0_5fcbaab375c9fc7984dc6556e7cdf9e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
Жительница Уфы отправила на СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
УФА, 12 ноя – РИА Новости. Жительница Уфы Римма Скотникова на личные средства отправила в зону спецоперации квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти и строительные материалы, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
"На личные средства Риммы Скотниковой были приобретены квадрокоптеры, различное оборудование, автомобильные запчасти, строительные материалы и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев вручил Скотниковой специальную городскую награду "За заслуги" за огромный вклад в общую помощь бойцам специальной военной операции. Она стала первой, кому вручили эту награду.
"Эту награду мы будем вручать нашим жителям за значительный вклад в социально-экономическое развитие Уфы, благотворительную, общественно полезную деятельность, спасение людей, достижения в самых различных сферах", - приводятся в сообщении слова Мавлиева.
Глава городской администрации также внёс предложение о присвоении Римме Скотниковой звания "Почётный гражданин города Уфы", добавили в пресс-службе.