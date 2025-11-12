https://ria.ru/20251112/svo-2054500699.html
Боец рассказал о ситуации в Харьковской и Сумской областях
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", а также смежные подразделения группировки войск "Север" ВС РФ держат инициативу в воздухе на ряде участков в приграничных районах Харьковской и Сумской областей, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа с позывным "Ваха".
"Семьдесят-восемьдесят процентов неба мы контролируем тут. У нас постоянно летают тут БПЛА, и у нас, и у союзников. Совместно делаем работу. У каждого свой участок есть, который он контролирует. "Птичку" (БПЛА – ред.) на небе увидели - уже по рации передают, что полетела "птичка", - сказал командир.
Он уточнил, что для противодействия БПЛА ВСУ
созданы специальные расчеты с установками РЭБ и анализаторами частот. Данные расчеты работают в круглосуточном режиме.
"Птица летит, мы ее сразу видим, куда она летит. Если к участку подходит, мы РЭБ включаем - и он падает. Так у нас 24 часа люди сидят работают", - поведал "Ваха".