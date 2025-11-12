https://ria.ru/20251112/svo-2054480402.html
Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова
Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова
Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова
12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше 1 тонны гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Партия сформирована Фондом социальной поддержки населения. Груз, собранный по конкретным заявкам от бойцов, включает в себя технические средства и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизионные прицелы, цифровые рации, а также термобелье и другие вещи. Помощь будет доставлена в Луганск по семи адресам.
Значительный вклад в формирование партии внесло предприятие ВПК "НПО машиностроения". В рамках акции союза машиностроителей России "Всегда рядом!" организация закупила оборудование на сумму почти 2 миллиона рублей. Предприятие оказывает комплексную поддержку бойцам с самого начала СВО, включая оплату реабилитации и протезирования.
К гуманитарному конвою присоединились жены военных, чтобы доставить помощь по заявкам. Координацию сбора и доставки на постоянной основе осуществляет Фонд социальной поддержки населения Реутова, обеспечивая адресный и максимально эффективный характер помощи.