Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше 1 тонны гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Партия сформирована Фондом социальной поддержки населения. Груз, собранный по конкретным заявкам от бойцов, включает в себя технические средства и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизионные прицелы, цифровые рации, а также термобелье и другие вещи. Помощь будет доставлена в Луганск по семи адресам.

Значительный вклад в формирование партии внесло предприятие ВПК "НПО машиностроения". В рамках акции союза машиностроителей России "Всегда рядом!" организация закупила оборудование на сумму почти 2 миллиона рублей. Предприятие оказывает комплексную поддержку бойцам с самого начала СВО, включая оплату реабилитации и протезирования.