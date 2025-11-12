Рейтинг@Mail.ru
Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова
14:30 12.11.2025
Более тонны гумгруза для участников СВО отправили из Реутова
Свыше 1 тонны гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 12.11.2025
реутов, луганск, нпо машиностроения, россия
Реутов, Луганск, НПО Машиностроения, Россия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Свыше 1 тонны гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Партия сформирована Фондом социальной поддержки населения. Груз, собранный по конкретным заявкам от бойцов, включает в себя технические средства и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизионные прицелы, цифровые рации, а также термобелье и другие вещи. Помощь будет доставлена в Луганск по семи адресам.
Значительный вклад в формирование партии внесло предприятие ВПК "НПО машиностроения". В рамках акции союза машиностроителей России "Всегда рядом!" организация закупила оборудование на сумму почти 2 миллиона рублей. Предприятие оказывает комплексную поддержку бойцам с самого начала СВО, включая оплату реабилитации и протезирования.
К гуманитарному конвою присоединились жены военных, чтобы доставить помощь по заявкам. Координацию сбора и доставки на постоянной основе осуществляет Фонд социальной поддержки населения Реутова, обеспечивая адресный и максимально эффективный характер помощи.
РеутовЛуганскНПО МашиностроенияРоссия
 
 
