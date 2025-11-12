Премьер Украины внесла в Раду представление об отставке министра юстиции

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.